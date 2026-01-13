В Калининграде летом 2026 года завершат реконструкцию бастиона "Литва"

Работы подразумевают отделку фасадов, реставрацию, полную переделку перекрытий и снятие земляного вала, сообщил директор Музея Мирового океана Денис Миронюк

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Бастион "Литва" постройки середины XIX века, находящийся в пользовании Музея Мирового океана в Калининграде, полностью реконструируют к лету 2026 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор музея-заповедника Денис Миронюк.

"В 2025 году шли активные реставрационные работы в историко-культурном центре "Бастион "Литва". Работы масштабные, они связаны с отделкой фасадов, реставрацией, с полной переделкой перекрытий, снятию земляного вала. В следующем году реконструкция будет завершена. Тот перечень, который заложен в контракте у подрядчика, будет выполнен летом 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Бастион "Литва" (нем. "Литауен") был построен в 1843-1860 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера, представляет собой казематированную береговую батарею. Сооружение было выполнено из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом.

Бастион располагался на правом берегу реки Новая Преголя, имел пятиугольную форму. По центру находился полукруглый редюит (внутреннее укрепление в фортификации), выдвинутый вперед для прикрытия моста. На правом фланге бастиона находился редюит-капонир, предназначенный для прикрытия флангов бастиона со стороны реки. Многие бастионы в будущем Калининграде со временем были срыты. В том числе и "Литва" - от него остался только редюит-капонир.

В 1981 году объект поставили под государственную охрану, в 2007 году - включили в список объектов культурного наследия регионального значения. В 2022 году принято решение передать бастион "Литва" в пользование Музея Мирового океана для использования в качестве хранилища крупногабаритных предметов, реставрационных мастерских и экспозиции.