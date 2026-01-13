На реконструкцию бульваров в Хабаровске направят около 370 млн рублей

Как отметил представитель правительства, были подготовлены эскизы, в основу которых легли пожелания граждан

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Порядка 370 млн рублей вложат в реконструкцию Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Хабаровского края.

"Бульвары были и останутся местом для прогулок и отдыха жителей и гостей города, они должны стать одной из достопримечательностей, на которую приятно смотреть. На 2026 год одобрено федеральное финансирование - почти 370 млн рублей на оба бульвара за счет президентской единой субсидии", - сказал представитель правительства.

Он добавил, что в ушедшем году были подготовлены эскизы, в основу которых легли пожелания граждан. На бульварах, которые находятся в центре города, будут организованы беговые дорожки, зоны для тренировок, площадки для культурных событий и отдыха.

Общий объем необходимого финансирования на реализацию благоустройства только Уссурийского бульвара по плану на 2026-2028 годы составляет 975,9 млн рублей. Площадь благоустройства - 16,1 га, протяженность объекта - 1,65 км.