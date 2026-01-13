В Шебекинском округе Белгородской области произошло отключение электроэнергии
Редакция сайта ТАСС
05:11
БЕЛГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Андрей Гриднев.
"В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии", - написал Гриднев.
По его словам, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.