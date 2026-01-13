Москвичей из-за снегопада призвали пересесть на общественный транспорт

Водителям наполнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят не использовать личный транспорт для поездок по городу и по возможности пересесть на общественный. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в Москве пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро", - говорится в сообщении.

Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД, уточнили в департаменте.