В Приморье на точках нелегальной продажи изъяли около 740 литров алкоголя

Во время новогодних праздников также провели 753 проверки мест проживания иностранцев

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли порядка 740 литров алкоголя во время рейдов по точкам нелегальной торговли в Приморье во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю.

"В ходе рейдов выявлено 165 нарушений: 83 факта незаконной продажи елок, 53 - нелегальной торговли алкоголем (изъято 737 литров продукции на 442 тысячи рублей), 29 - нарушений при продаже пиротехники", - приводит пресс-служба слова представителя УМВД Ирины Сыровой.

В пресс-службе ведомства добавили, что полицейские во время новогодних праздников также провели 753 проверки мест проживания иностранцев. По итогам возбуждены 16 уголовных дел за фиктивную постановку на учет, 119 мигрантов привлекли к административной ответственности, 33-м запретили въезд или пребывание на территории РФ.