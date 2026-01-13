В вузы Ивановской области приняли более 150 участников СВО и их детей в 2025 году

По всем формам обучения поступили свыше 6 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 150 участников спецоперации и их детей были зачислены на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета университетов Ивановской области в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В соответствии с федеральным законом участники специальной военной операции, а также их дети имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты. В 2025 году в рамках данной квоты в вузы Ивановской области зачислено 158 человек (4,35% от общего числа бюджетных мест). Наибольшей популярностью у этой категории абитуриентов пользовались Ивановской государственный энергетический университет (37 человек) и Ивановский государственный университет (30 человек)", - рассказали там.

По данным совета ректоров региона, в ивановские вузы в 2025 году по всем формам обучения поступили свыше 6 тыс. человек, из них на бюджет - более 3,5 тыс. человек, что составляет более половины зачисленных.

Также в Ивановской области действует уникальная мера поддержки - сертификат на бесплатное высшее образование для детей участников СВО. Оформить его можно на детей, пасынков и падчериц бойцов, проживающих на территории региона, при получении первого высшего образования. В настоящий момент оформлено более 4 тыс. таких сертификатов.