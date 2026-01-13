В Тюменской области построят и обновят порядка 750 км ЛЭП в 2026 году

Также специалисты увеличат трансформаторную мощность подстанций в деревнях Молчаново и Тополях

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Электросетевые компании Тюменской области построят и реконструируют около 750 км линий электропередач (ЛЭП) в 2026 году, сообщили в департаменте ЖКХ. Это на 170 км больше, чем годом ранее.

"Почти 750 км ЛЭП планируется построить и реконструировать в Тюменской области в 2026 году. <...> Такие планы заложены в инвестиционные программы электросетевых компаний, которые работают на территории региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты до конца 2026 года также увеличат трансформаторную мощность подстанций 110/10 в деревнях Молчаново и Тополях на 129 МВА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение местных жителей в условиях растущей потребности.