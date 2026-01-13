Мосгортранс приобрел 33 электрофургона LADA Largus

Фургоны будут использовать для установки и ремонта зарядных станций и остановок, обслуживания конечных станций наземного транспорта, перевозки грузов на территории Северного речного вокзала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" первым в России закупил 33 электромобиля LADA e-Largus для нужд предприятия. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"LADA e-Largus - это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. На таких машинах с высокой грузоподъемностью удобно перевозить инструменты и оборудование для развития и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта", - сказал Ликсутов.

По его словам, фургоны будут использовать для установки и ремонта зарядных станций и современных остановок, обслуживания конечных станций наземного транспорта, перевозки грузов на территории Северного речного вокзала.

Торжественная передача техники прошла 13 января в Доме для электробусов "Митино" на северо-западе Москвы. Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов вручил ключи от транспорта генеральному директору ГУП "Мосгортранс" Николаю Асаулу. Вместе они протестировали ходовые качества новой модели.

Время зарядки автомобиля составляет 72 минуты, запас хода - от 320 км, грузоподъемность - до 531 кг.