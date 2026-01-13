На Ставрополье рассматривают реставрацию восьми объектов с привлечением кредитов

Губернатор края Владимир Владимиров отметил высокую стоимость работ при проведении ремонтов и реставрации на объектах культурного наследия

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров © Ирина Амбарцумян/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Восемь объектов культурного наследия могут быть включены в программу реставрации с привлечением льготных кредитов на Ставрополье. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.

"К 2030 году должно быть отремонтировано за счет льготных кредитов в стране не менее тысячи объектов. Сейчас восемь рассматриваем в Ставропольском крае. <...> Мы будем участвовать во всех федеральных программах с нашими объектами культурного наследия", - сказал он.

Глава Ставрополья отметил высокую стоимость работ при проведении ремонтов и реставрации на объектах культурного наследия.

"Нам эти спецнормы, которые мы применяем к реставрационным процессам, нужно пересматривать в стране, иначе это нереально. Исходя из этого и бизнес на это смотрит, передает нам эти объекты", - отметил губернатор края.

Ранее Владимиров сообщал, что в регионе более 60 объектов культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии. Они принадлежат разным собственникам - от федеральных структур до духовных организаций. С 2020 года на Ставрополье ремонтно-реставрационные работы проводились на 500 объектах культурного наследия.