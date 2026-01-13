В Красноармейске Нацполиция Украины искала детей при помощи тепловизоров

Представители подразделения "Белый ангел" хотели принудительно вывезти несовершеннолетних из населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Представители подразделения "Белый ангел" Нацполиции Украины искали детей в помещениях Красноармейска при помощи тепловизоров. Об этом рассказала в беседе с ТАСС спасенная из города Елена Чистякова.

"Мы приютили у себя семью. Их дом был уничтожен. У них было двое взрослых детей. Мальчику было 17, девочке - 19 лет. И мальчика прятали эти люди под кроватью. "Белые ангелы" вместе с Голландцем (украинский "волонтер" Денис Христов - прим. ТАСС) заходили с тепловизорами. И этого ребенка заматывали чуть ли не в фольгу, чтобы спрятать, чтобы его не нашли. Это вот люди, которые непосредственно с нами жили", - рассказала женщина.

Кроме того, для поиска детей в укрытиях Красноармейска представители "Белого ангела" привлекали военнослужащих ВСУ. Целью поиска была принудительная эвакуация несовершеннолетних. При этом права родителей украинскими "волонтерами" не соблюдаются.

В середине декабря спасенные из Красноармейска мирные жители рассказывали ТАСС, что ВСУ по наводке Христова били по отказавшимся от эвакуации жителям Красноармейска. В результате одной из таких атак обрушился подъезд девятиэтажки, девять человек погибли.