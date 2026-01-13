Комитет ГД направил запрос главе Кузбасса по ситуации в роддоме Новокузнецка

Ситуация вопиющая, подчеркнул глава комитета Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья направил запрос губернатору Кемеровской области Илье Середюку с просьбой разъяснить ситуацию со смертями новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом ТАСС заявил глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР).

Ранее источник сообщил ТАСС о том, что девять младенцев умерли за новогодние праздники в одном из роддомов в Новокузнецке, который был закрыт на карантин из-за респираторной инфекции. По факту смертей было возбуждено уголовное дело.

"Сегодня в средствах массовой информации появились поистине чудовищные сообщения о том, что во время новогодних праздников девять новорожденных младенцев умерли в роддоме Новокузнецка. С глубокой болью прочитал эти новости. Ситуация вопиющая, - сказал депутат. - Со стороны комитета направили запрос губернатору Кузбасса Илье Владимировичу Середюку с тем, чтобы он прояснил ситуацию".

По его словам, член комитета по охране здоровья, депутат от Кемеровской области Вероника Власова ("Единая Россия") "сегодня же вылетает в Новокузнецк, чтобы на месте подробно разобраться в ситуации". Леонов назвал произошедшее вопиющим случаем и отметил, что комитет будет наблюдать за ходом расследования.

"Самое главное - это в первую очередь утешить родителей и сделать выводы, чтобы подобное впредь не повторялось в других родильных домах. Для этого нужно понять точную причину произошедшего и впоследствии провести серьезную работу с другими учреждениями", - подчеркнул парламентарий.

