ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

Согласно исследованию, для граждан хороший отец является эмоционально вовлеченным родителем

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Две трети россиян (66%) считают роль отца в семье трудной работой. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

"66% россиян считают отцовство трудной работой, аналогичным образом о материнстве ранее высказывались 86%", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВЦИОМ.

Согласно исследованию, для граждан хороший отец - это уже не просто кормилец, а эмоционально вовлеченный родитель. Большинство опрошенных (72%) отметили, что их собственные отцы принимали активное участие в воспитании.

Аналитики также отмечают переосмысление роли мужчины в семье. Сегодня общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя, эмоционально доступного родителя и авторитетного наставника.