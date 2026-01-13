В Госдуме хотят ввести аттестацию гидов, владеющих языком жестов

Вице-спикер ГД Виктория Абрамченко также сообщила о разработке комплексной системы требований к одиночным восхождениям для безопасности альпинистов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Аттестация гидов и экскурсоводов, которые владеют языком жестов, может быть введена в России. Об этом заявила ТАСС вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, в начале весенней сессии Госдумы прошло обсуждение с комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры приоритетных направлений законодательного обеспечения отрасли. "Экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам будет вменено в обязанность указывать свой реестровый номер в рекламе. Кроме того, планируем ввести аттестацию гидов и экскурсоводов, владеющих языком жестов", - сказала она.

Также разрабатывается комплексная система требований к одиночным восхождениям, направленная на обеспечение максимальной безопасности альпинистов, пояснила Абрамченко.

В декабре 2025 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает право на аттестацию гидов на проведение экскурсий на жестовом языке для лиц с нарушениями слуха. Согласно проекту, информация об оказании услуг на жестовом языке будет размещаться в едином федеральном реестре экскурсоводов, а также на нагрудном бейдже. Инициатива устанавливает единую форму бейджа, а также требование к экскурсоводам при размещении объявления о своих услугах указывать ссылку на свою запись в реестре.