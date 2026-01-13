В Московском регионе электрички перевезли более 12 млн пассажиров в праздники

Самым востребованным оказалось Ярославское направление

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 12 млн пассажиров перевезли электрички в московском регионе в новогодние праздники. Самым популярным оказалось Ярославское направление, где проехало более 2 млн человек, сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В период длинных праздничных выходных, с 31 декабря по 11 января, ЦППК перевезла 12,2 миллиона пассажиров. Пик пассажиропотока пришелся на 8, 9 и 10 января", - сказал собеседник агентства.

Самым популярным оказалось Ярославское направление, где за праздники проехали более 2 млн человек. На втором месте - Казанское направление с почти 2 млн пассажиров, а на третьем - Курское с 1,5 млн.

Каждый день с 8 по 10 января ЦППК перевозила по 1,12 млн пассажиров. В четверг, 1 января, услугами компании воспользовались 635 тыс. пассажиров, а в Рождество - 950 тыс.

В ЦППК напомнили, что накануне и в период празднования Нового года и Рождества было назначено почти 200 дополнительных поездов. График движения был оптимизирован, а в праздничные ночи работа железной дороги была продлена.