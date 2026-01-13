Посольство РФ призвало туристов оформлять страховку перед поездкой в Таиланд

В диппредставительстве рекомендуют устанавливать покрытие в размере не менее $100 тыс.

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 января. /ТАСС/. Посольство России в Бангкоке призвало туристов из РФ перед поездкой в Таиланд оформлять страховку с покрытием не менее $100 тыс.

"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее $100 тыс. Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Российские дипломаты рекомендовали "оформлять страховой полис на весь срок пребывания, внимательно проверять покрытие активных видов отдыха, а также всегда иметь при себе контактные данные страховой компании".

Один из последних инцидентов в Таиланде с участием туристов из РФ произошел 11 января, когда прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовецким судном в Андаманском море. Как информировали ТАСС в туристической полиции, на борту катера находились 33 гражданина России, 8 - Казахстана, 4 - Узбекистана, 2 - Киргизии, а также граждане Польши и Великобритании. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.

Как заявил российский генконсул в провинции Пхукет Егор Иванов, от полученных травм умерла россиянка 2008 года рождения. На данный момент 17 пострадавших россиян остаются в больницах Пхукета, двое из них находятся в реанимации.