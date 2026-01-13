В семи поселках Кузбасса восстановили электроснабжение

Возможны единичные отключения в отдельных домах

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроснабжения во всех населенных пунктах Новокузнецкого района Кузбасса, сообщил глава района Андрей Шарнин.

"Электроснабжение во всех населенных пунктах Новокузнецкого округа полностью восстановлено. Нам удалось справиться с последствиями непогоды. На данный момент электроэнергия подается в штатном режиме. Вместе с тем возможны единичные точечные отключения в отдельных домах - в случаях, когда имеются повреждения на линиях, ведущих непосредственно к зданию", - написал Шарнин.

Ранее он сообщал, что без света из-за сильного снега и ветра остались поселки Калиновский, Красинск, Рассвет, Верх-Кинерки, Гавриловка, деревня Учул и село Бенжереп-1.

Как уточнили в компании "Россети Сибирь", проведение аварийно-восстановительных работ затруднено из-за обильных снегопадов и заметенных дорог. Энергетики вынуждены ждать, пока в некоторых местах спецтехника расчистит подъездные пути.

По данным синоптиков, на территории Кемеровской области до конца дня ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 22 м/с. Также прогнозируется снег, метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха к вечеру опустится до минус 22 градусов.