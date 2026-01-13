Герои СССР вошли в первичный список имен-претендентов для аэропорта Саранска

Лонг-лист имен-претендентов будет опубликован на сайте ОП региона 21 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. В первичный список имен-претендентов для Международного аэропорта Саранска вошли шесть фамилий летчиков - участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. Список сформирован на общественных слушаниях региональной общественной палаты, которая проводит конкурс на выбор имени для воздушной гавани, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ.

"Жители Мордовии выбирают имя для аэропорта Саранска.<...> Первый этап общественных обсуждений уже завершился общественными слушаниями, на которых был сформирован первичный список имен-претендентов: Иван Бибишев, Михаил Девятаев, Александр Котов, Иван Кудашкин, Семен Полежаев, Владимир Стрельченко, Алексей Чернышов", - говорится в сообщении.

Имена летчиков неразрывно связаны с Мордовией, уточнили в ОП.

"Именно поэтому для определения названия запустили процедуру общественных обсуждений, в которых может принять участие каждый желающий", - отмечается в сообщении.

Второй этап конкурса проходит с 12 по 18 января. Любой желающий может предложить свой вариант имени-претендента, внесшего значимый вклад в развитие Мордовии и получившего мировое признание. "Для этого можно заполнить форму на сайте ОП Республики Мордовия или позвонить на горячую линию конкурса по номеру телефона 39-19-99. Важно, чтобы предложенные варианты набрали не менее 500 голосов. Тогда они будут добавлены к первоначальному списку", - уточняется в сообщении. Лонг-лист имен-претендентов будет опубликован на сайте ОП региона 21 января.

В настоящее время имена выдающихся соотечественников носят 56 аэропортов России.