В Москве мороз в Крещенскую ночь может окрепнуть до минус 17 градусов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мороз в Крещенскую ночь с 18 на 19 января может окрепнуть в Москве до минус 17 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"По предварительным прогнозам, в ночь с 18 на 19 января столбики термометров в столице могут показать от минус 12 до минус 17 градусов, при этом осадков пока не ожидается, но будет облачно", - сказал собеседник агентства. Днем 19 января синоптики ожидают от 7 до 12 градусов мороза и без осадков, несмотря на облачность.

Ранее в Гидрометцентре РФ отмечали, что в первой половине текущей недели в столичном регионе будет отмечаться снег и умеренный северо-восточный ветер. "В последующие дни снег будет преимущественно небольшим, температура будет понижаться, к концу рабочей недели до морозов", - поясняли синоптики.

В этой связи метеорологи также сообщили ТАСС, что минувшей ночью минимальная температура воздуха в столичном регионе была отмечена в Серпухове, где столбики термометров опустились до минус 11,2 градусов. В Москве на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, было 6,2 градуса ниже нуля.