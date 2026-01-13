В Хабаровске около 75 домов оказались без света из-за аварии

Проводятся аварийно-восстановительные работы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло на сетях Хабаровской дистанции электроснабжения филиала АО "РЖД". Без света оказались около 75 домов, сообщила администрация Хабаровска в своем Telegram-канале.

"Под ограничения попали около 75 домов, расположенных по ул. Кима, Паровозная, Шелеста. Для определения причины отключения и места повреждения с 07:00 проводились мероприятия по осмотру каждой электроустановки, задействованной в схеме электроснабжения", - говорится в сообщении.

Обнаружены два повреждения на высоковольтном кабеле, проводятся аварийно-восстановительные работы. Задействованы аварийные бригады с привлечением двух единиц техники и двух лабораторий. Работы планируется завершить до конца дня. Ситуация находится на контроле в администрации города Хабаровска и правительстве Хабаровского края. Под отключения также попали три детских сада и две школы.

На данный момент в Хабаровском крае, по информации ГУ МЧС РФ по региону, в северных районах края (Аяно-Майский район, Охотский округ) сильный, местами очень сильный снег, местами метель, усиление северного ветра до 19-24 м/с, местами на побережье порывы могут достигать 30-35 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.