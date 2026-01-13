Володин предложил ГД взять на особый контроль реализацию мер по демографии

Председатель Госдумы также предложил внести законодательные инициативы, требующие более эффективного выполнения поручений президента

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять на особый контроль реализацию поручений президента РФ в части демографии. Также следует вносить законодательные инициативы для их эффективной реализации, заявил он на пленарном заседании Думы.

"Наша задача, уважаемые коллеги, постараться сделать все для того, чтобы как можно было больше семей с детьми, и семьи были крепкими. Необходимо создавать для этого условия, со своей стороны, давайте возьмем на особый контроль, подчеркиваю, реализацию поручений нашего президента в части демографии. Именно реализация. Потому что все решения приняты, нам надо их качественно реализовать", - сказал Володин.

Также он предложил внести законодательные инициативы, требующие более эффективной реализации поручений.

"От этого зависит будущее нашей страны. Есть государства, которые многого достигли в развитии технологий: Япония, Южная Корея, но коэффициент рождаемости там в два раза меньше нашего. При такой демографии они просто могут прекратить существование, несмотря на наличие технологий, несмотря на то, что достаточно высокий уровень жизни. Могущество страны и ее будущее в гражданах, в людях", - отметил Володин.