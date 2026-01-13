Почти 1,4 миллиона человек посетили цирки в новогодний период

Новогодние программы начались 20 декабря 2025 года и продлились до 11 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 1,4 млн человек посетили цирковые представления в 26 филиалах Росгосцирка, а также в цирках Гомеля, Луганска и Донецка за период с 20 декабря по 11 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгосцирка, отметив, что всего прошло 983 праздничных показа.

"Мы рады, что смогли подарить новогоднюю сказку такому количеству зрителей по всей стране. Наша цель - сохранять и развивать традиции российского циркового искусства, даря радость и вдохновение каждому зрителю в эти особенные зимние дни", - отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Отмечается, что в Новокузнецке состоялась премьера единственного шоу на натуральном ледовом покрытии "Айсберг", в Брянске представили спектакль "Стойкий оловянный солдатик" режиссуры народного артиста России Аскольда Запашного, в обновленном цирке Волгограда прошли показы "Королевства ледяных фонтанов", шоу от продюсерского центра "Королевский цирк" заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе посмотрели в Самаре, Перми и Кемерове.

В пресс-службе также рассказали о количестве посещений в Санкт-Петербурге, Белоруссии и Донбассе. Так, новогоднюю программу в Цирке на Фонтанке посетило более 100 тыс. человек, в Гомельском цирке шоу "Бурлеск" "Королевского цирка Гии Эрадзе" увидели более 83 тыс. зрителей, в Луганске и Донецке представления цирковых программ "Дикая планета" и "Тигры на земле и в воздухе" в общей сложности посетили 76,6 тыс. человек.

Новогодние программы начались 20 декабря 2025 года и продлились до 11 января 2026 года.