Комитет ГД по защите семьи взял на контроль трагедию в роддоме Новокузнецка

Заместитель председателя комитета Елена Вторыгина выразила соболезнования семьям, которые потеряли детей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства взял на особый контроль трагедию в роддоме Новокузнецка, где за праздники умерли девять младенцев. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя комитета Елена Вторыгина.

"Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства держит этот вопиющий случай на особом контроле. Однако важно понимать, что в соответствии с законодательством, на месте уже начали работу правоохранительные и надзорные органы, включая Следственный комитет и Росздравнадзор. Их задача - провести тщательное, объективное расследование и установить все обстоятельства произошедшего. Мы будем внимательно следить за его ходом и выводами", - сказала Вторыгина.

Она выразила соболезнования семьям, которые потеряли детей. "В связи с трагической ситуацией в роддоме Новокузнецка хочу прежде всего выразить самые искренние и глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих новорожденных детей. Нет боли сильнее, чем эта. В этот тяжелый момент наша первоочередная задача - оказать всю необходимую поддержку и помощь мамам, папам и всем близким", - добавила депутат.