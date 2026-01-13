Слуцкий предложил открыть гериатрические кабинеты в каждой поликлинике

Председатель ЛДПР подчеркнул, что систему здравоохранения необходимо адаптировать к потребностям пожилых

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил открыть гериатрические кабинеты в каждой поликлинике России, подчеркнув необходимость адаптации системы здравоохранения к потребностям пожилых граждан. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме.

"Здравоохранение должно быть ориентировано на возраст. Мы выступаем за открытие гериатрических кабинетов в каждой поликлинике. Старение - это особая медицинская сфера, требующая внимания, профилактики и сопровождения", - сказал Слуцкий.

Отдельное внимание парламентарий уделил вопросам лекарственного обеспечения пожилых людей. Он раскритиковал существующую систему предоставления бесплатных лекарств по рецептам, указав, что на практике она часто оборачивается для пенсионеров дополнительными трудностями, связанными с очередями и обращениями в различные инстанции.

В этой связи Слуцкий предложил рассмотреть возможность перехода к прямой денежной поддержке пожилых граждан. "Лучше давать людям реальные деньги. На них пожилые люди купят те лекарства, которые нужны, и получат реальное лечение, а не проблемы", - заключил Слуцкий.