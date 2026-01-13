Бывшая пациентка рассказала, чем объясняли смерть младенцев в кузбасском роддоме

Инвалидность и летальные исходы чаще всего объясняли инфекцией у новорожденных

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Инвалидность и летальные исходы в роддоме в Новокузнецке, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев, чаще всего объяснялись инфекцией у новорожденных. Об этом ТАСС рассказала Анастасия Голикова, в 2022 году родившая в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

"Поставили диагноз, что у него [ребенка] еще обнаружена плюсом ко всему внутриутробная инфекция. И все списали на эту инфекцию, что, якобы, вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело. <…> Потом я уже начала слышать очень много историй схожих с моей: где-то есть летальные исходы, где-то - как у нас, инвалидность. <…> Всем ставят в основном всегда инфекцию. У всех какая-то определенная инфекция", - сообщила Голикова.

Она рассказала, что поступила в дородовое отделение в рамках плановой госпитализации в 2022 году с нормально развивающейся беременностью. По ее словам, младенец родился без признаков жизни, после чего его реанимировали, однако ребенок остался инвалидом.

По словам Голиковой, медики не оказали ей своевременную помощь при начале родов. Врач якобы не соглашалась с тем, что у пациентки ночью начались схватки. В результате ее осмотрели только утром, подтвердив начало родовой деятельности. Голикова отметила, что схватки оставались слабыми даже после стимуляции специальными препаратами, и, учитывая также узкий таз, медики не стали применять экстренные меры.

"То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна. <…> Вместо помощи я просто была в каком-то аду, <…> где просто, можно сказать, ничего от меня уже не зависело дальше", - добавила Голикова.

Жалобы на роддом

Бывшие пациентки новокузнецкого роддома в соцсетях рассказали о случаях с ошибочными диагнозами и халатностью персонала.

"Я в 2024 году родила четвертого ребенка, он сразу посинел после родов, в итоге перед выпиской проверку не сделали крови. Итог: дома на третий день по скорой [направили] в Куйбышево в реанимацию, с рождения не хватка калия, кальция, магния и натрия! Ошибка роддома, чуть не потеряла сына, благо все обошлось", - написала во "ВКонтакте" Анна Федякина.

Другая пациентка поделилась случаем десятилетней давности, когда во время беременности она была вынуждена обратиться в это учреждение после снижения активности плода. По ее словам, в приемном покое санитарка, не проводя осмотра, заявила коллеге о наличии "мертвого плода". Женщина покинула роддом и впоследствии благополучно родила здорового ребенка в другом медицинском учреждении.

От других женщин также поступали сообщения о неблагоприятных инцидентах в этом роддоме. Среди них - утверждения об отсутствии должного внимания к ребенку в отделении патологии новорожденных, а также о попытках администрации заблокировать публикацию жалоб в СМИ и оказании давления на пациенток.