В Ярославской области уровень бедности снизился до 6,7%

По словам губернатора региона Михаила Евраева, индекс физического объема инвестиций в области в три раза выше, чем в среднем по стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ярославская область смогла снизить уровень бедности в регионе за 3-4 года с 8,7 до 6,7%. Об этом доложил губернатор региона Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"И если опять-таки про инфляцию говорить и про рост заработных плат, то мы находимся примерно на среднероссийских показателях, но рост заработных плат у нас в два раза опережает рост инфляции. И благодаря этому мы уровень бедности за три-четыре года опустили с 8,7% до 6,7%", - сказал Евраев.

Как сообщил губернатор, индекс физического объема инвестиций в регионе в три раза выше, чем в среднем по стране.