Глава АСИ исполнила мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"

Подарки передали коллеги из представительства Агентства стратегических инициатив в ЛНР

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева исполнила желания трех детей из ДНР - Даниила и братьев Максима и Дениса - в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Новый год - время, когда сбываются мечты. В рамках Всероссийской акции "Елка желаний" были исполнены еще 2 желания. Братья Максим и Денис мечтали о проекторе, Даниил загадал большой современный конструктор", - сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что подарки ребятам передали коллеги из представительства АСИ в ЛНР.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.