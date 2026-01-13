ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности регионов за детский отдых

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха и прямой ответственности глав регионов за организацию детской оздоровительной кампании.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в декабре. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", предусматривающие повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и закрепление за ними руководства высших должностных лиц субъектов РФ.

Кроме того, предусматривается обязательное включение в состав таких комиссий представителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Это, как отмечается в пояснительной записке, необходимо для соответствия целеполаганию формата и требованиям к содержанию детского отдыха.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что детские лагеря - особое место для отдыха, воспитания и оздоровления, поэтому к их организации и безопасности нужно относиться особенно внимательно. "Задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, мы создаем совершенно новую систему качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря", - сказала она.

Как ранее отмечал Володин, принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха, а также привлечь внимание к решению вопросов оздоровления детей. "Дети - будущее страны. Важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались", - сказал он.