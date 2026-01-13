Путин уточнил состояние поликлиник и больниц в Ярославской области

Президент указал на необходимость капитального ремонта некоторых учреждений здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уточнил у губернатора Ярославской области Михаила Евраева состояние объектов здравоохранения в регионе и указал на необходимость капитального ремонта некоторых поликлиник и больниц.

"Вы упомянули, сейчас сказали об объектах здравоохранения, сказали про поликлиники, больницы. В каком состоянии там все находится?" - обратился глава государства к губернатору на встрече в Кремле. Путин пояснил, что неслучайно задал вопрос, и напомнил, что "28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте".

Евраев сообщил, что работа в сфере здравоохранения идет в Ярославской области активно, к настоящему времени завершается строительство нового корпуса детской областной больницы. Кроме того, есть договоренности о создании еще одного объекта в Красном Бору. "Мы сейчас договорились с министерством здравоохранения о том, что мы приступаем к строительству новой поликлиники в Красном Бору", - отметил глава региона.

"Новая больница - это очень важная вещь, нужная. Но не забывайте про текущую ситуацию", - указал президент.

Путин на встрече с губернатором также обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области. "Вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно", - отметил глава государства.