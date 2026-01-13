Россотрудничество получает 150 заявок на обучение в России каждый час

По словам главы агентства, число "живых заявок уже составляет порядка 70 тыс."

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россотрудничество ежечасно регистрирует 150 заявок на обучение в России по квотам, общее число кандидатов уже составило около 70 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС глава агентства Евгений Примаков.

"В настоящий момент число живых заявок уже составляет порядка 70 тыс., но в связи с ажиотажем каждый час регистрируется около 150 новых кандидатов", - отметил он.

Примаков уточнил, что наиболее популярной специальностью "уже традиционно стало лечебное дело, за ним следуют информатика и вычислительная техника, экономика, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, электроэнергетика и электротехника, информационная безопасность, программная инженерия, психология".

"Иностранные граждане больше всего склоняются к выбору РУДН им. П. Лумумбы, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, КФУ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, ИТМО, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, УрФУ, Московского Политеха, - продолжил он. - В топ стран по числу заявок вошли Ангола, Судан, Казахстан, Пакистан, Эфиопия, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Бангладеш, Китай, Киргизия,Туркменистан, Египет, Алжир, Бенин".

В Россотрудничестве напомнили, что прием заявок на обучение в России завершается 15 января.