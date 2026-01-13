ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Украинская писательница потребовала от русскоязычных украинцев "закрыть рты"

Лариса Ницой призвала "преследовать, наказывать", назвав общение на русском "антигосударственным действием"
Редакция сайта ТАСС
11:49

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что русскоязычное население Украины обязано "закрыть рты" и перестать говорить на русском языке.

"Украинские московиты <...> пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто "разговариваю, как хочу", - сказала она на видео, которое опубликовано в YouTube-канале "Говорит великий Львов".

Ницой призвала "преследовать, наказывать, не давать возможности открывать на Украине рот" русскоязычным украинцам, поскольку это "антигосударственное действие".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов. 12 января депутаты Верховной рады предложили запретить частным школам преподавание на русском языке.

Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС отмечал, что украинские власти намерены и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих УПЦ. 

