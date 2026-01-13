Эксперт Климов: печатные СМИ смогут вновь стать популярными

Главный редактор сетевого издания Primpress отметил, что ничего не угасает окончательно

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Газеты и другие печатные СМИ, которые заняли определенные ниши, смогут вновь стать популярными у аудитории. Таким мнением во время пресс-конференции, посвященной Дню российский печати, в пресс-центре ТАСС Дальний Восток поделился главный редактор сетевого издания Primpress Игорь Климов.

"Интернет пытается вытеснить бумажную прессу, но он ее не вытеснит. Не вытеснил еще до конца, скажем так. Печатные СМИ стали нишевыми, а когда-то эта ниша выстрелит обратно, потому что ничего не угасает окончательно. В свое время говорили что кино убьет театр - театр есть, кино на месте. [Говорили], телевидение убьет кино - телевидение есть, кино на месте. Точно так же и интернет-СМИ, и традиционные СМИ - они действительно дополняют друг друга", - сказал он.

Его поддержал генеральный директор Агентства распространения печати "Экспресс" Игорь Глухов, отметив прирост аудитории печатных СМИ в России в 2025 году.

"Я посмотрел относительно свежие данные агентства "Медиатоп". Это агентство, которое измеряет аудиторию радио, телевидения. И не так давно они начали измерять аудиторию и печатных СМИ. Так вот, по последней волне измерений, в 2025 году прирост аудитории печатных СМИ составил по России 2,5 миллиона человек. То есть это говорит о том, что несмотря на те негативные тенденции снижения тиражей, которые имеют место, все-таки аудитория у СМИ остается, и даже где-то она прирастает, что не может не радовать", - сказал он.