Турпоток в вотчину Деда Мороза увеличился в новогодние праздники на 10%

Больше всего гостей вотчина приняла 4 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 41 тыс. гостей посетили вотчину всероссийского Деда Мороза, расположенную в Великоустюгском округе Вологодской области, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. Больше всего посетителей вотчина приняла 4 января - 6,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Как уточнили ТАСС в вотчине Деда Мороза, за пределами резиденции, непосредственно в Великом Устюге, наибольшей популярностью у гостей пользовалась Почта Деда Мороза с почтовым отделением, Дом моды и городская резиденция.

В вотчине действуют тематический парк, двухэтажный терем, зоосад - филиал Московского зоопарка. Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС в начале декабря генеральный директор тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко, сейчас строится большой гостиничный комплекс с водными забавами внутри, обновляется парк. Начинается строительство нового большого терема Деда Мороза. Главные преобразования планируют завершить к 880-летию Великого Устюга, которое будут отмечать в 2027 году.