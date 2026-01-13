В здании Верховной рады снова нет отопления

На кадрах трансляции из зала пленарных заседаний видно, что многие депутаты надели свитера под пиджаки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отопление вновь отсутствует в помещениях Верховной рады. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Читайте также Аварийные отключения света и закрытие супермаркетов. ВС РФ ответили на атаки ВСУ

Издание приводит фото одного из помещений украинского парламента, на котором видно, что люди сидят в верхней одежде или в теплых свитерах. В то же время на кадрах трансляции из зала пленарных заседаний видно, что многие депутаты надели свитера под пиджаки.

9 января депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в здании парламента нет отопления и воды.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе 13 января ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его данным, около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, из-за нехватки электроэнергии в районах на правом берегу Днепра приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.

13 января Минэнерго Украины сообщило, что в Киеве вновь действуют аварийные отключения электричества. В ведомстве отметили, что их продолжительность будет зависеть от температуры воздуха. С 9 января в городе отмечается резкое похолодание, до 17 января ожидаются морозы до минус 18.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года. На прошлой неделе в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. В тот момент половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления.