Глава Хабаровского края рассказал, что пошел учиться на экономиста

Дмитрий Демешин уточнил, что поступил в РАНХИГС в сентябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с журналистами в День российской печати рассказал, что начал учиться на экономиста, чтобы эффективнее вести диалог с бизнесом и привлекать инвестиции для развития региона.

"Я плохой экономист, не могу завлечь инвесторов сюда в край. Я юрист, у меня "юриспруденция" написано в дипломе, поступил на экономический, сейчас являюсь студентом", - сказал Демешин.

Он уточнил, что поступил в РАНХИГС в сентябре 2025 года, обучение займет 3,5 года.

"Экономист нужен, не теоретик, который красиво говорит. Мне нужно, чтобы край был развит. Когда со мной разговаривает матерый бизнесмен на своем языке, я понимаю, что он хочет сказать, но обыграть на его поле не могу", - пояснил Демешин.

Губернатор отметил, что для него это вызов. "Я учусь наполовину в Москве, наполовину в Хабаровске. В Хабаровске по индивидуальной программе", - сказал он.