Издательство Popcorn Books объявило о закрытии

Деятельность компании фигурировала в уголовном деле о пропаганде ЛГБТ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Издательство Popcorn Books, чья деятельность фигурировала в уголовном деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), закрывается после семи лет деятельности, сообщается в Telegram-канале компании.

"Popcorn Books закрывается", - говорится в сообщении.

14 мая 2025 года представители силовых структур в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. В перечень книг вошли такие печатные издания, как "Лето в пионерском галстуке" и "Элизиум", а также книга Рустама Александера от Individium "Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР".

Кроме того, в мае 2025 года троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской деятельности с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.2 УК) и поместили под домашний арест.