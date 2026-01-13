В России более 40% целевых мест в вузах были заполнены в 2025 году

Прием на обучение в пределах целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры составил 48 259 человек, сообщили в Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Целевые места в вузах были заполнены более чем на 40% по результатам приемной кампании 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В 2025/26 учебном году прием на обучение в пределах целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры составил 48 259 человек. В том числе по программам: бакалавриата - 19 625 человек, специалитета 24 715 - человек, магистратуры 2 901 - человек. Выполнение квоты приема на целевое обучение по программам данных уровней образования составило 40,7%", - говорится в сообщении.

В 2024 году выполнение квоты приема на целевое обучение по программам этих уровней образования составило 34,4%.