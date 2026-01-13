В Кузбассе проверят все родильные дома и перинатальные центры

В регион 14 января прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверяет после трагедии в роддоме Новокузнецка. Кроме того, 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Завтра в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения. Потеря ребенка - невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям", - написал Середюк.