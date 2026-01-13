Прием заявок из Сирии на обучение в России продлили до 1 февраля
Редакция сайта ТАСС
12:19
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прием заявок от жителей Сирии на обучение в России по квотам продлили до 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.
"Для Сирии продлили сроки до 1 февраля", - отметили в агентстве. Для остальных стран срок подачи заявок завершится 15 января.
По информации ТАСС, продление срока для Сирии связано с тем, что прием заявок также начался позднее.
Ранее глава Россотрудничества заявил ТАСС, что агентство ежечасно регистрирует 150 заявок на обучение в России, а общее число кандидатов уже составило около 70 тыс. человек.