Прием заявок из Сирии на обучение в России продлили до 1 февраля

Для остальных стран он завершится 15 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прием заявок от жителей Сирии на обучение в России по квотам продлили до 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

"Для Сирии продлили сроки до 1 февраля", - отметили в агентстве. Для остальных стран срок подачи заявок завершится 15 января.

По информации ТАСС, продление срока для Сирии связано с тем, что прием заявок также начался позднее.

Ранее глава Россотрудничества заявил ТАСС, что агентство ежечасно регистрирует 150 заявок на обучение в России, а общее число кандидатов уже составило около 70 тыс. человек.