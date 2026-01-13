В Свердловской области открыли амбулаторный центр лучевой диагностики

Он стал первым в регионе и вторым в России

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Первый в Свердловской области амбулаторный центр лучевой диагностики открыли в Нижнем Тагиле. Новое подразделение рассчитано на проведение более 50 исследований в день, в стационаре пациентов принимают кардиологи, хирурги, неврологи и другие специалисты, сообщили в региональном Минздраве.

"Второй в России и первый в Свердловской области амбулаторный центр лучевой диагностики открыт в Нижнем Тагиле. Для нового центра капитально отремонтировали отдельное здание и закупили высокотехнологичное оборудование: компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом. <…> Новое подразделение рассчитано на проведение более 50 исследований в день. Кроме того, в стационаре пациентов принимают кардиологи, хирурги, неврологи и другие специалисты - это позволяет пройти диагностику и получить консультации в одном месте", - говорится в сообщении.

Открытие центра КТ и МРТ позволило разделить потоки пациентов: амбулаторную помощь пациенты будут получать в комфортных условиях, а мощности стационара сосредоточены на экстренной помощи. После реконструкции в центре КТ и МРТ для посетителей и сотрудников оборудованы просторные кабинеты, уютный холл с элементами геральдики Свердловской области. Центр создан в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Первый в России амбулаторный центр лучевой диагностики начал свою работу в 2018 году на базе Тюменского МКМЦ "Медицинский город". Там оказывают консультационные услуги медикам из других городов региона для точной постановки диагноза. Кластерный подход позволяет объединить возможности организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации, расширить спектр специализированной, внедрить новые методы лечения.