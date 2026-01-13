Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России

Она была привезена из Копорского лесничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Кронштадтская новогодняя ель признана лучшей во всероссийском конкурсе в номинации "Елка России в крупном городе". Об этом сообщили организаторы проекта "Города меняются для нас" в официальной группе во "ВКонтакте".

"По результатам голосования победителями в номинации "Елка России в крупном городе" становятся: первое место - Санкт-Петербург. Кронштадт - 268 389 голосов", - говорится в сообщении.

Ель была привезена из Копорского лесничества. Она традиционно украсила Якорную площадь Кронштадта. Оформили новогодний символ в ретро-стиле: винтажные игрушки и гирлянды создали особую атмосферу семейного праздника.

Второе место в голосовании заняла ель из Тулы. Она набрала 110 440 голосов. На третьем месте оказалась новогодняя елка Тюмени. За нее проголосовали 95 509 человек.