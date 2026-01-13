На Ставрополье продолжат реализацию проекта "Дорога к ветерану"

Краевой проект стартовал в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Реализацию краевого проекта по благоустройству дорог на улицах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, продолжат на Ставрополье в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

"Стартовавший в прошлом году проект "Дорога к ветерану" - это дань уважения тем людям, которые защищали и защищают нашу страну. Поэтому он обязательно будет продолжен во всех муниципалитетах нашего края", - сказал Владимиров.

Краевой проект "Дорога к ветерану" стартовал в 2025 году. На его реализацию было направлено более 800 млн рублей. Субсидии получили все муниципалитеты края. Отремонтировано 49 участков местных дорог общей протяженностью 52,5 км.