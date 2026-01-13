Акция Росмолодежи "Новый год в каждый дом" объединила более 4,6 млн россиян

По всей стране прошло более 95 тыс. мероприятий

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Во всероссийской акции Росмолодежи "Новый год в каждый дом" приняли участие свыше 4,6 млн россиян, прошло более 95 тыс. мероприятий. Об этом сообщил руководитель федерального агентства Григорий Гуров.

В организации мероприятий участвовали свыше 655 тыс. волонтеров во всех регионах России.

"Новый год в каждый дом" стала одной из самых масштабных акций, она объединила более 4,6 миллиона россиян. По всей стране прошло более 95 тысяч мероприятий, которые подарили настоящее чудо детям, ветеранам Великой Отечественной войны, родным и близким участников СВО, самим военнослужащим СВО и всем тем, кто трудился в праздничные дни", - приводит пресс-служба Росмолодежи слова Гурова.

В рамках акции добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Деда Мороза при помощи альпинистского снаряжения с крыш больниц и детских домов в 70 регионах страны поздравили более 10 тыс. детей. Волонтеры традиционно навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Они также поздравили одиноких пожилых людей, многодетные и малообеспеченные семьи, доставили новогодние елки, помогли в украшении домов и оказали помощь в приготовлении традиционных новогодних блюд.

В новогодние праздники бойцы Российских студенческих отрядов поздравляли пассажиров и проводников поездов, а также бортпроводников самолетов.