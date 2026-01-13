На Кубани создадут оперштаб по ликвидации последствий снегопада

Не все муниципалитеты справляются с оперативной расчисткой дорожных магистралей, отметил губернатор Вениамин Кондратьев

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать краевой оперштаб по ликвидации последствий снегопада, который продолжается вторые сутки. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Вторые сутки в крае идут снегопады, установилась минусовая температура. Непогода не должна влиять на комфорт жителей. <…> Чтобы помочь районам в короткие сроки ликвидировать последствия снегопада, поручил сегодня же организовать краевой оперативный штаб. Его возглавит мой заместитель Евгений Пергун", - написал он.

По словам Кондратьева, не все муниципалитеты справляются с оперативной расчисткой дорожных магистралей от снега. Жалобы поступают из разных районов края. "Больше всего жалоб на некачественную уборку улиц и дорог поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Главы муниципалитетов доложили о текущей ситуации и принимаемых мерах. Расчищать проезжую часть и тротуары нужно в круглосуточном режиме", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что техника должна работать не только на магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездных путях к соцобъектам.

На Кубани из-за непогоды действует экстренное предупреждение. По прогнозу синоптиков, 13 января снегопад продолжится в разных районах края, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица.