Ленобласть направит в Белгородскую область генераторы повышенной мощности

Партию сформируют из резервов региона и дополнительных возможностей предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился направить в Белгородскую область партию генераторов повышенной мощности для восстановления энергоснабжения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Переговорил с Вячеславом Гладковым. Для оперативного восстановления подачи электроэнергии направим в Белгородскую область дополнительную партию генераторов повышенной мощности. Дал поручение о формировании груза из резерва региона и дополнительных возможностей предприятий", - написал Дрозденко.

Он также выразил готовность принять в Ленинградской области детей и пожилых людей из Белгородской области, если возникнет такая необходимость. По словам губернатора, в Ленинградской области для этих целей "есть возможность задействовать базы круглогодичных детских лагерей, соцучреждения и ПВЗ постоянного пребывания".