Эксперт Первых рассказал, как изменится работа журналистов из-за внедрения ИИ

Искусственный интеллект глобально изменит профессию в ближайшие пять лет, считает гендиректор телерадиокомпании "Крым"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) глобально изменит профессию журналиста в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС Юг".

Пресс-конференция состоялась в День российской печати, который отмечается 13 января. Праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР в 1991 году.

"Я думаю, что в ближайшие пять лет он [ИИ] очень сильно ударит по нашей профессии [журналиста]. Но мне кажется, что потом все будет возвращаться, потому что человек, стоящий в кадре, или текст, написанный человеком, будет цениться больше", - сказал Первых.

По его мнению, в скором времени появятся маркировки контента, которые будут обозначать, создан он с помощью ИИ или нет.

Также Первых напомнил, что для того, чтобы не попасться на фейки, необходимо не забывать о правиле трех источников, обязательно проверять информацию и хорошо знать законодательство РФ.