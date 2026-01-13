ГД ограничивает передачу генетических данных за рубеж

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании обращения генетических данных россиян, который в том числе предполагает введение ограничений на передачу за рубеж, а также иностранцам на территории РФ, данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности". Законопроект был инициирован правительством РФ. "Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории РФ, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами Российской Федерации, запрещается", - говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, сбор, обработка, хранение, использование и передача (в том числе трансграничная) генетических данных человека приобретает исключительное значение для безопасности государства и граждан, а уникальный характер генетической информации предопределяет специфику правовых механизмов ее защиты.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить защиту генетических данных граждан РФ, создать эффективную систему контроля в сфере их обращения и предотвратить их незаконную передачу", - подчеркивается в записке.

При этом предлагается установить случаи, когда передача таких данных за рубеж допускается. Среди них: оказание медицинской помощи пациенту (гражданину РФ), разработка и изготовление лекарств, биомедицинских продуктов и технологий для пациента (гражданина РФ), обеспечение международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.

"Порядок передачи генетических данных человека за пределы РФ, а также условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, устанавливаются правительством РФ", - отмечается в документе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября следующего года.