"Снежные" пункты в Петербурге приняли на 36% меньше снега, чем в прошлом сезоне

Всего с городских улиц вывезли более 500 тыс. куб. м снежных масс

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли более 500 тыс. куб. м снега, что составляет примерно 25 тыс. грузовиков, однако это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"Всего с начала зимнего сезона 2025/2026 на городских сооружениях принято и утилизировано 506 961 куб. м снежных масс (примерно 25 тысяч самосвалов). За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 789 794 куб. м, что почти на 36% больше", - говорится в сообщении.

Больше всего снега приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной - более 73 тыс. куб. м, на Мебельной улице - около 45 тыс. куб. м и на Рижском проспекте - порядка 38 тыс. куб. м. Свыше 56 тыс. куб. м принял снегоприемный пункт на Взлетной улице.

"Снежные" пункты работают в штатном режиме и в полном объеме принимают снег, убранный с городских улиц и дворов, отмечают в комитете.