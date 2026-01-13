Мишустин вручил премии в области СМИ за 2025 год

Журналисты получили 19 наград, из них 5 индивидуальных

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по традиции в День российской печати вручил премии правительства в области средств массовой информации. Всего вручено 19 наград, из них 5 индивидуальных, остальные получили журналистские коллективы.

В частности, премией в кабмине отметили создателей фильма об уникальной операции "Поток", проведенной российскими военными в Курской области. Также лауреатом стал корреспондент программы "Чрезвычайное происшествие" канала НТВ Илья Ушенин, отмеченный за освещение событий в зоне СВО. Еще одна премия досталась военкорам "Известий". Среди награжденных корреспондент Семен Еремин, погибший в 2024 году во время подготовки репортажа в зоне СВО.

За смелость при исполнении журналистского долга и объективное освещение событий в зоне специальной военной операции награду получил спецкор "Комсомольской правды" Григорий Кубатьян. Коллектив "Регнума" отмечен за создание и реализацию проекта "Погибли за правду", коллектив телеканала "Дон-24" - за проект "Все как есть".

Правительство также оценило особый вклад в развитие радиовещания на территориях новых субъектов РФ коллектива "Радиоальянса". Кроме того, премией за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории, отмечен коллектив издательского дома "Мир Белогорья".

Несколько журналистов были отмечены за сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и деструктивному влиянию на традиционные духовно-нравственные ценности. В их числе заместитель главного редактора "Российской газеты" Игорь Коц и коллектив журнала "Родина". За создание и развитие на базе газеты с вековой историей "Вечерняя Москва" современного мультиформатного городского медиаресурса награду получила редакция издания. Главный редактор Александр Куприянов награжден посмертно.

В число лауреатов правительственной премии также вошла редакция областной газеты "Рязанские ведомости" за реализацию проекта "Военкоры", посвященного журналистам, которым в годы Великой Отечественной войны довелось быть военными корреспондентами, представители редакции журнала "Сибирячок" за вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков на традиционных российских культурных и исторических ценностях, коллектив "ТВ-Центра", в том числе гендиректор канала Юлия Быстрицкая, - за создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения.

Еще одна премия была вручена за большие заслуги в развитии радио и в связи с 35-летием с начала вещания "Радио России". Шеф-редактор новостей радиоканала "Радио "Пурга" информационного агентства "Чукотка" Анастасия Лаврентьева получила награду за вклад в развитие средств массовой информации Чукотского автономного округа, а главный редактор телеканала "История" АО "Цифровое телевидение" Алексей Денисов - за создание уникального цикла документальных фильмов, за вклад в укрепление международных отношений с Китаем.