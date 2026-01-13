Захарова анонсировала международный флешмоб "русские валенки"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала запуск цифрового флешмоба по продвижению российских товаров за рубежом.

"Пока на Западе пытаются "отменить" все русское, наши валенки уверенно выходят на международные рынки", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что бренд "Сделано в России", который с 2017 года развивает Российский экспортный центр (РЭЦ), стал символом доверия и устойчивого партнерства. "Это не просто маркировка - это национальный знак качества, объединяющий бизнес, культуру и современные технологии продвижения", - отметила официальный представитель МИД.

По ее словам, валенки - экологичный и уникальный продукт, сделанный с уважением к русским традициям, и является "одним из самых узнаваемых за рубежом товаров под этой маркой". Успех этого бренда был подтвержден в том числе на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в октябре, указала дипломат.

"Вместе с РЭЦ смело входим в 2026 год и запускаем цифровой флешмоб #ЭкспортныеВаленкиChallenge! Во всем мире должны знать, что Made in Russia - стильно, качественно и по-настоящему конкурентно", - заключила Захарова.