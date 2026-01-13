На Ставрополье перенесли начало строительства велотерренкура на 2028 год

На этот период запланировано первое финансирование под реализацию проекта

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Начало реализации проекта строительства велотерренкура в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье перенесено на 2028 год. На этот период запланировано первое финансирование под реализацию проекта, сообщил во время прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.

"Трасса мирового уровня, которую мы запроектировали, ее лучшие французские проектировщики делали. Но она перенеслась на 2028 год. <…> Мы никуда проект не выбросили, мы работаем. Затянулось все, но на 2028 год первые деньги стоят в федеральном бюджете", - сказал он.

Ранее в правительстве региона сообщали, что финансирование строительство велотерренкура было запланировано на 2026-2027 годы. Средства федерального бюджета предполагалось направить по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. Владимир Владимиров отметил, что из-за урегулирования вопросов природоохранного законодательства сроки реализации проекта сдвинулись.

В начале 2025 года в ходе Дней Ставропольского края в Совете Федерации зампред правительства края Игорь Иванов сообщил, что велотерренкур может стать самым протяженным в Европе. Предварительно стоимость оценивалась в 4 млрд рублей. Проект предусматривает объединение велосипедным 75-километровым маршрутом городов Лермонтов, Железноводск и Минеральные вод с нескольким десятком видовых площадок.